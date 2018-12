QUIZ. De allereerste quiz enkel en alleen over F.C. De Kampioenen was een gigantisch succes. Superfans, weten jullie het antwoord op deze 15 quizvragen? Matthias Van den Bossche

11 december 2018

16u00 5 Het leukste van het web Liefst 57 ploegen namen zaterdag in het Limburgse Lafelt (Riemst) deel aan de allereerste quiz waarin énkel vragen werden gesteld over ‘F.C. De Kampioenen’. De opbrengst van de compleet uitverkochte quiz gaat integraal naar de Warmste Week.

Wij kregen van organisatoren en Kampioenen-superfans Jeroen Keulers, Niels Driesen, Michiel Moors, Kristof Thijs en Sebastian Martin (onderaan op de foto met presentator van dienst Ben ‘Pol de Tremmerie’ Rottiers) de toelating om vijftien van de 200 vragen te plaatsen.



De vragen bij ons hebben meerkeuzeantwoorden. Iets wat zaterdagavond niet het geval was. De quiz opent mogelijk niet in Chrome en Internet Explorer, in Firefox wel.



Succes, mijn gedacht!