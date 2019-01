Python verrast Australische die in het donker naar toilet gaat jv

24 januari 2019

13u35

Bron: Gold Coast Bulletin 0 Het leukste van het web Helen Richards (59) beleefde dinsdagnamiddag een avontuurlijke toiletstop in het huis van haar zus in Brisbane. Omdat ze even snel moest, vond ze het niet de moeite het licht aan te steken. Zo zag ze niet dat er een ongenode gast had plaatsgenomen in de wc-pot: een python. Die schrok zelf van het toiletbezoek en beet de Australische prompt in het achterwerk.

Het was een professionele slangenvanger die de opmerkelijke gebeurtenis wereldkundig maakte op Facebook. Hij prees er de reactie van Helen Richards. Die bleef kalm en zag zelfs de humor in van de situatie. Ze spoelde ook niet door, wat het erg moeilijk zou gemaakt hebben om de slang nog te kunnen snappen. Het dier zou zich dan mogelijk weer teruggetrokken hebben in de leidingen.

“Je kan je wel voorstellen dat ze meteen opsprong”, schreef de slangenvanger op Facebook over de reactie van Richards, die op dat moment halverwege haar eigen actie was. “Ze dacht eerst dat het een kikker was.” Of een schildpad met een lange nek. Fout dus, het was een niet-giftige tapijtpython van 1,6 meter. Volgens de slangenkenner had het reptiel schrik gepakt, omdat het plots de uitgang naar buiten geblokkeerd zag.

De slangenvanger was snel ter plaatse. De vrouw kreeg een antiseptisch middel op de kleine bijtwondjes gespoten.“Ze zei wel dat haar toiletgebruik er voortaan anders zal uitzien. Het licht gaat sowieso aan en ze zal ook altijd even in de pot loeren alvorens neer te zitten”, klinkt het nog op Facebook.

Het komt wel vaker voor dat slangen zich in sanitaire buizen ophouden, maar dat ze ook iemand in de bips bijten, is erg zeldzaam. Mocht het je ooit overkomen, spoel dan zeker niet door, laat het dier gerust, zorg ervoor dat het deksel dicht blijft, en bel een slangenvanger.