Professor geeft zich gewonnen als student heerlijke loophole vindt bij examen: "Goed gespeeld"

Bron: BuzzFeed, ABC News 23 Facebook Reb Beatty Het leukste van het web Toen professor Reb Beatty van de Anne Arundel Community College in Maryland zijn leerlingen voor de eerste grote test van het semester toestemming gaf om een klein kaartje mee te brengen, maakte hij een foutje. Hij vergat te specifiëren hoe groot dat kaartje mocht zijn. En dus besloot één student het onderste uit de kan te halen. Met succes.

Reb Beatty doceert het vak Financial Accounting. Voor het eerste examen van het semester staat hij al jaren toe dat de studenten een 3x5 inch notitiekaartje mogen meenemen met wat schrijfsels. Een spiekkaartje noemt de professor het niet. "Het is meer een studietool", vertelt hij. "Het idee is dat het proces van informatie op het kaartje zetten de student leert zijn of haar gedachten te ordenen en materiaal in terminologie leert uit te drukken die hij of zij begrijpt." Met een hoop gekrabbel alleen zou de student volgens hem ook nooit kunnen slagen, want de test is vooral gericht op inzicht.

Vergetelheid

In zijn communicatie naar de studenten toe sprak de leraar echter consequent van een kaartje van '3 bij 5'. En dat had hij niet moeten doen. Want één student, Elijah Bowen, maakte handig gebruik van die vergetelheid. Hoewel de rest van de klas wel doorhad dat hun onderwijzer doelde op een notitiekaartje van 3x5 inches, kwam Elijah 's morgens doodleuk binnen met een kaart van 3x5 feet. Elijah verklaarde later zelfs dat hij er even aan had gedacht om een bord van 3 bij 5 meter mee te brengen, maar "dan was ik niet door de deur geraakt", grinnikt hij.



Reb Beatty First test day of the semester and as always, I allow a 3x5 notecard. Today, a student shows up with this. Sure enough, it is 3x5... feet. As precise as I am, apparently I never specified inches...

"Goed gespeeld"

Uiteraard trok professor Beatty grote ogen toen zijn student met de plakkaat kwam aandraven, maar toen hij nog even door zijn communicatie ging, merkte hij dat hij inderdaad nooit 'inches' had gezegd. En dus besloot hij dat de pientere leerling zijn bord mocht gebruiken tijdens het examen, maar dan wel achteraan in het klaslokaal zodat andere studenten niet konden meespieken. "Goed gespeeld en ik heb mijn lesje geleerd", schreef hij bij een foto van de durver met zijn giga-kaart op Facebook. Die post kreeg intussen al meer dan 34.000 likes en werd meer dan 30.000 keer gedeeld.

"Dit is me werkelijk nog nooit overkomen", lacht de professor. Maar waarom liet hij het toe? "Ik was gewoon oprecht blij voor hem", vertelt hij. "Je moet een student met intelligentie zijn om de lacune te vinden en dan nog de brutaliteit hebben om het ook echt in praktijk om te zetten." Elijah zelf was natuurlijk ook heel blij dat zijn stunt succesvol was. "Ik was gechoqueerd dat het mocht. Ik gaf het een kans van 5% dat hij het me effectief zou laten gebruiken." Elijah behaalde uiteindelijk een mooie score van 140 op 150.