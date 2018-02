Prof verwelkomt studenten elke dag op deze manier, en daar heeft hij een goede reden voor TK

Vind je psychologie maar een saai vak? Dan wordt het niet door professor Chris Dula gegeven. De man geeft les aan de Tennessee State University en verwelkomt zijn studenten elke keer op een heel specifieke manier: met een dijk van een stem roept hij een luide 'hello' aan het begin van zijn lestijd. En dat doet hij niet enkel om grappig te zijn: aan Buzzfeed vertelde hij dat hij een verleden als alcoholist achter de rug heeft, maar dat lesgeven hem op het rechte pad heeft geholpen. "Het is mijn roeping", klinkt het. Hij wil dan ook positief in het leven staan, en die gevoelens overbrengen bij anderen. En dat lukt hem prima, want het is een van de populairste proffen op de campus.