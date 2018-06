Probeer maar eens niét te lachen wanneer deze papegaai 'The Lion Sleeps Tonight' kweelt sam

15 juni 2018

22u10

Bron: KameraOne 0

Dit is Pixel, een edelpapegaai die al eens graag een deuntje zingt. De vogel, die in het Israëlische Karmiel woont, kweelt in deze video mee met The Lion Sleeps Tonight. Israel's Got Talent gaat ie er niet meteen mee winnen, maar een ster is hij alvast wel! Volgens het baasje van Pixel werd de video gefilmd in maart.

