Prins Harry danst ballet samen met jonge dansers LDW

04 april 2019

De Britse prins Harry was gisteren op bezoek bij jongerenorganisatie YMCA in West-Londen. Hij was daar om het werk van de organisatie te leren kennen op het vlak van mentale gezondheid en dakloosheid.

Tijdens zijn bezoek was een groep zesjarigen kinderen bezig met de balletles. De prins besloot even mee te doen. Achteraf zei hij tegen de kinderen dat ze “allemaal een gouden ster kregen”. De toekomstige vader sprak ook even met de moeder van een jonge baby om te vragen of die al doorsliep ‘s nachts.