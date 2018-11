Prince-imitator dondert van podium. Zijn reactie is geweldig sam

27 november 2018

16u36

Bron: KameraOne/ViralHog 3

Verblind door de spotlights, zag een Prince-imitator een trap waar er geen was in het Dodgerstadion in Los Angeles. Hij maakte een flinke smak, toen hij op 18 november van het podium tuimelde tijdens Purple Rain.

Hij loste het professioneel op met een welgemeende ‘auw’, die weliswaar wel eerder klonk als Michael Jackson. De artiest leek alleszins niet gewond, want hij zong gewoon door. Zijn zonnebril was wel gebroken, maar zo zag hij daarna tenminste waar hij liep.

