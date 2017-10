Prijs voor "de idioten van de eeuw"? Mannen kruipen in krokodillenval voor foto 13u20

Bron: Belga 0 rv Een van de mannen in de krokodillenval. Het leukste van het web In de Noord-Australische stad Port Douglas hebben enkele mannen zich laten fotograferen toen ze in een krokodillenval met aas waren gekropen. Volgens burgemeester Julie Leu dingen de mannen zo mee naar de "prijs voor de idioten van de eeuw".

De val was in het water gelaten om een 4,3 meter lange krokodil te vangen die twee weken geleden een 79-jarige vrouw gedood had. Om het dier te lokken, zat er aas in de metalen kooi.





Volgens burgemeester Leu is het geweten dat er in de baai van Port Douglas, waar de foto's genomen werden, krokodillen leven. "Ik ben volledig sprakeloos, dit is enorm dom en gevaarlijk gedrag. Ik vraag me af of deze kerels de award voor idioot van het jaar of idioot van de eeuw willen winnen", aldus de burgemeester aan ABC Radio.

Authorities are trying to identify four young men photographed clowning around inside a crocodile trap at Dixon's Inlet at Port Douglas. pic.twitter.com/lSByS32ShP 7 News Sydney(@ 7NewsSydney) link

De minister van Milieu van de staat Queensland, Steven Miles, noemt de escapades "dom en illegaal". "Ik heb al veel belachelijke dingen gezien in mijn leven, maar dit overtreft alles", zei hij. Er is een onderzoek geopend naar het incident. De nog niet geïdentificeerde mannen riskeren een boete van 15.000 Australische dollar (ongeveer 10.000 euro).