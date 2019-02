Prediker wekt ‘dode’ terug tot leven en zet onbedoeld internettrend in gang mvdb

28 februari 2019

13u11 0 Het leukste van het web Het ‘mirakel’ van een predikant in Zuid-Afrika heeft onbedoeld voor een internettrend gezorgd die hem compleet ridiculiseert.

De christelijke prediker Alph Lukau wekte onlangs een ‘dode’ terug tot de levenden. Hoe? Simpel: de hedendaagse Lazarus gaf gehoor aan Lukau’s oproep om op te staan (“Rise up!”) uit de kist, tot grote consternatie van de aanwezigen aan een begrafenisonderneming in Krammerville nabij Johannesburg.



De dode in kwestie is wellicht aan zijn proefstuk toe, want zijn mondhoeken bewegen duidelijk nog voor Father Lukau de gezegende woorden uitspreekt. Sociale media in Zuid-Afrika smullen van het filmpje. Het duurde niet lang vooraleer er filmpjes opdoken waarin de stunt wordt nagespeeld met de hashtag #ResurrectionChallenge. Lukau’s eigen kerk heeft zich inmiddels van het filmpje gedistantieerd.