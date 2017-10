Pompoenen vermorzelen en popcorn happen: man schrijft niet één, maar twee maffe wereldrecords op zijn naam sam

Een man uit New York heeft twee maffe wereldrecords op zijn naam geschreven. Ashrita Furman is nu de trotse recordhouder in de disciplines 'in een minuut zo veel mogelijk pompoenen tot moes te meppen' en 'in een minuut zo veel mogelijk caramelpopcorn in je mond te vangen die van twee meter ver wordt gegooid'. Het overschot van de pompoenen ging trouwens niet verloren, maar wel in de soep.

