Politiehond spoort twee verdwaalde kindjes in het bos binnen het kwartier op jv

27 maart 2019

12u59

De ouders en buren hadden zaterdag al drie kwartier naar twee verdwaalde kindjes van acht jaar gezocht in een bos in het Amerikaanse Virginia, toen uiteindelijk speurhond Bane werd ingezet. Het dier klaarde de klus in amper 15 minuten.

De kinderen, allebei acht jaar oud, waren een “achtervolgingsspelletje” aan het spelen in het bos toen ze verdwaalden. “We waren vergeten welke weg we hadden genomen”, zei Chloe Reese aan het lokale tv-station WRIC.

Eerst doorzochten agenten samen met Bane het huis om daarna het bos in te trekken. De speurhond vond al snel het goede spoor en even later ook de twee kinderen. De beloning voor Bane: een lekker ijsje.

Bane is een Hollandse herder die, volgens zijn eigen Facebookpagina, gespecialiseerd is in het opsporen van drugs en in patrouillewerk. Nadat de hond de kinderen had gevonden, ging hij al meteen weer op patrouille, ongeduldig wachtend op de volgende opdracht. Dat schreef de sheriff op Facebook, gevolgd door felicitaties voor de speurhond: “Goed gedaan, Bane!”