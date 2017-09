Politieagente geeft borstvoeding aan baby van verdachte IB

04u30

Bron: NZ Herald 0 Shanxi jinzhong Intermerdiate People's Court Toen de moeder van deze baby voor de rechter moest verschijnen, ontfermde politieagente Lina Hao zich over haar baby. Het leukste van het web De liefde van een moeder is onvoorwaardelijk. Dat bleek nog maar eens toen een vrouwelijke politieagente Hao Lina in China publiekelijk het vier maanden oude baby'tje van een verdachte de borst gaf in de rechtszaal, waar de moeder voor de rechter moest verschijnen. Vooraf had ze toestemming gegeven aan de agente om haar baby te voeden.

Het ontroerende tafereel vond plaats op 23 september in het Shanxi Jinzhong Gerecht in centraal China. De moeder moest wegens beschuldigingen van frauduleuze fondsenverwerving, het illegaal gebruiken van publiek geld en het verbergen van misdrijven samen met 33 anderen voor de rechter verschijnen.

Lees ook Baby aan de borst? Zeven gouden survivaltips

De baby werd toevertrouwd aan Lina Hao en haar collega's tijdens het proces. "De baby wilde maar niet stoppen met huilen en we waren allemaal erg bezorgd", vertelt de agente. "Ik ben zelf pas moeder, ik kon helemaal begrijpen hoe angstig de moeder van de baby zich zou voelen. Ik kon alleen maar denken aan de comfort van de baby die ik zo veel mogelijk gerust wilde stellen."

Traantje

Een van Lina Hao's collega's maakte foto's van het ontroerende tafereeltje, die al gauw in de Chinese media en online gedeeld werden. Volgens het gerecht was de echte moeder van de baby zo geroerd door de goede zorgen van Lina Hao voor haar kind, dat ze na de rechtszaak zelf ook een traantje moest wegpinken. "Ik denk dat elke poltieagent hetzelfde zou doen. Als ik de moeder geweest was, had ik ook gehoopt dat iemand zich over mijn baby zou ontfermen."