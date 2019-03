Politieachtervolging eindigt hilarisch: Man toont dancemoves Christelle Zitu

20 maart 2019

11u58

Bron: KameraOne 2

In Californië is dinsdagochtend een politieachtervolging hilarisch geëindigd. Op de beelden is te zien hoe een man net voor zijn arrestatie een aantal danspasjes demonstreert. De Californiër wordt dan toch wel aangehouden voor roekeloos rijgedrag.