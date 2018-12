Politie New York zoekt én vindt koppel dat ring op Times Square verloor tijdens huwelijksaanzoek RPM ADN

02 december 2018

14u32

Bron: BBC, Belga 1 Het leukste van het web En of de New Yorkse politie een handje wilde helpen nadat ze vrijdag op camerabeelden hadden gezien hoe een aanzoek helemaal verkeerd liep. Een man vroeg zijn vriendin ten huwelijk op Times Square, maar de ring viel per ongeluk in een rooster. De politie zocht en vond de bewuste ring én vandaag ook het verloofde paar.

De camerabeelden lieten zien hoe de man knielt en zijn vriendin ten huwelijk vraagt. Na haar antwoord laat de man de ring per ongeluk in een rooster vallen en probeert hij, samen met zijn vriendin, hem nog te redden. Dat lukt helaas niet, dus keren de twee verloofd maar zonder ring weer naar huis.



Gelukkig blijkt de politie van New York een romantisch kantje te hebben, want enkele agenten slaagden er wél in om de ring te redden en ze wilden het juweel heel graag teruggeven. Via Twitter deelde de NYPD het verhaal en riepen ze op om mee op zoek te gaan naar het pas verloofde koppel. De oproep ging viraal.

Here’s a photo of the ring our officers recovered (and cleaned!) Call 1-800-577-TIPS or DM @NYPDTips if you know the happy couple so we can return it to them! pic.twitter.com/hzFXxuMVJW NYPD NEWS(@ NYPDnews) link

“Gezocht voor het laten vallen van de ring van zijn verloofde aan Times Square! Ze zei ja, maar hij was zo enthousiast dat hij de ring in een rooster liet vallen”, klonk het op Twitter. “Onze agenten hebben de ring gered en willen ‘m graag teruggeven aan het gelukkige koppel. Help je ons ze te vinden?”



Naast de beelden van het koppel postte de politie ook een afbeelding van de ring, met de tekst: “Hier is een foto van de ring die onze agenten hebben teruggevonden (en schoongemaakt!) Bel of stuur een bericht als je het gelukkige koppel kent, zodat we de ring terug kunnen geven!”

Case closed

Vanmiddag volgde plots geweldig nieuws. De NYPD liet weten dat het koppel - John en Daniella - gevonden was in het Verenigd Koninkrijk. Het Britse paar bleek na hun toeristische bezoek aan New York weer terug te zijn in eigen land. “We gaan regelen dat de ring bij hen terugkomt.” Als bewijs postte de politie nog een foto van de twee met een wijntje en biertje in de hand. “Thank you, Twitter. Case closed”, schreven ze erbij.

Thank you, Twitter. Case closed!



Love,

John, Daniella, and the NYPD. pic.twitter.com/G7eB1Ds7vP NYPD NEWS(@ NYPDnews) link