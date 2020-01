Politie neemt deel aan Dolly Parton-challenge met foto’s van gezochte criminelen HLA

29 januari 2020

Bron: Skynews 0 Het leukste van het web Een week geleden postte de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton (74) een opvallende collage op Instagram: vier foto’s geschikt voor vier verschillende sociale mediakanalen. Sindsdien is Een week geleden postte de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton (74) een opvallende collage op Instagram: vier foto’s geschikt voor vier verschillende sociale mediakanalen. Sindsdien is de Dolly Parton-challenge wereldwijd trending. Onder andere celebrities, politici en bv’s maken massaal soortgelijke collages. Dat ontging ook de lokale politie in de Britse steden Cleveland en Durham niet. Al gebruikten zij in hun collage geen foto’s van agenten, maar wel van gezochte criminelen.

De politie in Cleveland is op zoek naar een zeker meneer Mizsei voor verschillende misdrijven. Ze doen beroep op het publiek om hem te vinden, en verspreiden daarom zijn foto. In dit geval vier foto’s van de man, in de vorm van de bekende challenge. Voor Linkedin Mizsei in een net hemd, voor Tinder gebruiken ze een foto van de man in bloot bovenlijf.

Mr. Mizsei (below) is wanted for a number of offences by ⁦@ClevelandPolice⁩ and any help that the public can provide in locating him would be welcome.



You can call 101 or report anonymously to @CrimestoppersUK on 0800 555 111#FindMizsei pic.twitter.com/q5zKsAt8wB Chief Constable Richard Lewis(@ RichardWLewis) link

Ook de politie van de stad Durham, in het noordoosten van Groot-Brittannië, verspreidde een opsporingsbericht in dezelfde stijl. Daar is de politie op zoek naar Paul Bishop, die ze willen spreken “in verband met een inbraak in december”. Voor de gelegenheid plakten ze een foto van de man op vier verschillende achtergronden: in Rome voor Instagram, in een park voor Facebook.

Have you seen Paul Bishop?



We’d like to speak to him in connection with a suspected burglary which occurred in December.



If you have seen him or know where he is, please call Peterlee Police team on 101. #DollyPartonChallenge pic.twitter.com/bhjjEfT0Yq Durham Constabulary(@ DurhamPolice) link