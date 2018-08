Politie komt ter plaatse voor schreeuwend jongetje (6) en besluit in zijn kamer op ‘monsterjacht’ te gaan Tom Brouwer kg

06 augustus 2018

20u02

Bron: AD.nl 4 Het leukste van het web Een 6-jarig jongetje heeft zijn angst voor monsters in zijn kamer overwonnen en kan eindelijk weer rustig slapen. De politie van het Nederlandse Vianen kwam namelijk ter plaatse om de kinderkamer 'monstervrij' te verklaren.

Het jongetje kon al twee weken moeilijk slapen, omdat hij bang was voor monsters, zo vertelt de politie op Facebook. De ouders hadden alles al geprobeerd om het kereltje te kalmeren, maar tevergeefs. Midden in de nacht schreeuwde de jongen de longen uit zijn lijf, tot iemand in de omgeving de politie opbelde.

Toen agenten bij het huis aankwamen, bleek de kleuter hevig overstuur te zijn vanwege de ongewenste monsters in zijn kamer. Zo had hij zelfgemaakte monsterspray naast zijn bed staan, maar zelfs dat mocht niet baten.



Na een grondige inspectie van de kamer door de politie kon de jongen weer veilig zijn ogen sluiten. Er werden geen monsters gevonden. Als extra steun ontving het kereltje een speciale politiebeer uit handen van de agenten.