Politie houdt brommobiel tegen. Er blijken negen (!) jongeren in te zitten

04 juni 2018

13u00 0 Het leukste van het web "Hoe zijn die hier in geraakt?" Franse politieagenten konden zaterdagavond hun ogen niet geloven toen ze in de buurt van Lyon een brommobiel tegenhielden voor een controle.

De gemotoriseerde agenten van Brignais reden rond in de gemeente Irigny toen ze een brommobiel - waarvoor je geen rijbewijs nodig hebt - naar de kant haalden. Het wagentje had al meteen moeite om te stoppen, en dat bleek niet zonder reden. Er zaten maar liefst negen tieners in: drie vooraan en zes in de koffer. Ze waren op weg om ijsjes te gaan kopen. Dat feestje ging helaas niet door. De politie verwittigde de ouders, die de jongeren ter plaatse kwamen oppikken en hen een stevige bolwassing gaven. Aangezien de tieners ook een boete meekregen, zal het geld voor hun ijsjes wellicht een nieuwe bestemming krijgen.

ON PEUT MONTER À 2 MAIS PAS À 9!

Et pourtant, hier soir les motards de la BMO de BRIGNAIS ont contrôlé une voiture sans permis avec 9 ados à bord! Partis à l’origine chercher des glaces..🍦ils sont revenus avec des prunes & un savon des parents!

👉 https://t.co/z0FHmicRwU pic.twitter.com/dmr6a4IwfR Gendarmerie Rhône(@ Gendarmerie_69) link

