Politie controleert ijsjeswagen: verkopers blijken twee drugsdealers

28 augustus 2018

11u00

Bron: Leukste van het web 0 Het leukste van het web In California heeft de politie twee drugsdealers betrapt die er wellicht van overtuigd waren dat ze de perfecte dekmantel hadden. Ze verkochten hun drugs vanuit een ijsjeswagen.

De Amerikaanse politie maakte de opmerkelijke vangst zelf bekend. Afgelopen zondag controleerden ze de ijsjeswagen. De witte bestelwagen was aan de buitenkant beplakt met kleurrijke stickers van ijslolly's, onder meer in de vorm van tekenfilmfiguren als Spiderman en de Minions. De twee ijsjesverkopers bleken echter ook metamfetamines en marihuana te verhandelen, en waren in het bezit van een weegschaal, zakjes om drugs in te verpakken en een revolver. Ze werden opgepakt.

