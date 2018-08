Pizzabezorger vraagt gezin of hij even op hun piano mag spelen en doet monden openvallen ADN

Bron: Washington Post, Daily Mail 0 Het leukste van het web Een pizzabezorger die bij een familie in Michigan pizza’s kwam leveren, kon zich niet bedwingen toen hij in hun living een piano zag staan. Of hij er misschien even op mocht spelen? “Ga je gang”, zei de vader des huizes, om vervolgens compleet met verstomming geslagen te worden. De 18-jarige Bryce Dudal is nu een heuse internetster.

Bryce werkt als een pizzabezorger voor Hungry Howie’s in Michigan. Vorige week stond hij aan de deur bij de Varchetti-familie in Shelby Township toen hij vanuit het deurgat de piano in de woonkamer spotte. Eerst vroeg hij of hij er gewoon even naar mocht kijken, maar niet veel later liet hij zich gaan en schudde hij op ongelofelijke wijze een stuk van Beethoven uit de mouwen. De stomverbaasde Paul Varchetti haalde meteen zijn camera boven. “Wacht, begin nog eens.” En opnieuw vlogen de vingers van Bryce over de toetsen.

Julie, de vrouw van Paul, deelde de beelden van de getalenteerde pizzaboy op Facebook. De video ging in geen tijd viraal. “Hij is dan ook ongelofelijk goed”, zegt Julie aan The Washington Post. "Dit is toch geweldig!? Zo zie je maar, je mag nooit te snel oordelen over iemand."



Bryce zegt dat hij vooral zichzelf leerde pianospelen. Het stuk (Moonlight Sonata 3rd Movement), leerde hij toen hij zes of zeven jaar oud was. Als kind luisterde hij toen urenlang naar het werk en probeerde hij het na te doen op het keyboard dat hij van zijn ouders had gekregen. Vanzelf ging dat niet. “Ik kon geen noten lezen. Ik zat daar gewoon uren achter mijn keyboard en probeerde te volgen.” Toen hij 12 jaar oud was, brachten zijn ouders hem in contact met een muziekleraar die hem zijn pianospel hielp perfectioneren en hem ook noten leerde lezen.

“Het is een snel en geweldig stuk”, vertelt de 18-jarige nog. “Veel mensen gaan aan een piano zitten en spelen iets traag en wondermooi. Als ik speel, dan smijt ik me graag volledig.” Een jaar geleden stopte hij met piano spelen om zich te focussen op baseball. Met een baseball-studiebeurs raakte hij toegelaten aan de Macomb Community College. Of de heisa die nu is ontstaan rond zijn talent hem weer meer achter de piano zal krijgen? “Daar mag je zeker van zijn.”

