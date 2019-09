Pitstop van kleine Vigo (3) gaat viraal, papa Bernard hoopt op glansrijke racecarrière Jeroen Pol

09 september 2019

14u35

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web Hij is heel behendig op zijn loopfietsje. En wanneer de 3-jarige Vigo uit het Nederlandse Apeldoorn zijn helm opzet, doet hij al snel denken aan een Formule 1-coureur. Niet verwonderlijk dat zijn zus wel eens een pitstop met Vigo wilde oefenen. Haar idee vond meteen bijval bij de rest van de familie, met een koddig filmpje tot gevolg.

Vader Bernard 't Jong zette vrijdag het filmpje op zijn Facebookpagina. “Wat wij doen op een verjaardag? Precies... pitstops oefenen”, zo luidt het bijschrift. Op de achtergrond is commentaar uit een echte Formule 1-wedstrijd te horen. “We vonden het zelf zo hilarisch dat we het maar op Dumpert hebben gezet”, aldus Bernard. “En daar werd het binnen vier uur meer dan honderdduizend keer bekeken. Bizar toch?’’

Tuinslang

Terug naar die middag, vorige week in de tuin. “We vierden een verjaardag en Vigo was lekker aan het rijden. Zijn zus pakte het bordje erbij met de rode en groene kant. Ze deden een pitstop en van het een kwam het ander.’’ Een tuinslang werd als benzinepomp gebruikt. “Anderen pakten er wat pionnen bij en zo werd het steeds gekker’’, herinnert 't Jong. “Op een gegeven moment deed bijna de hele familie mee en zijn we gaan filmen.’’

Deze ochtend ging de teller door de 350.000 kijkers. “Niet normaal. Mensen hebben schijnbaar behoefte aan leuke, simpele filmpjes. Even een glimlach en weer door. Misschien moet Vigo maar eens met een mini-kart gaan oefenen. Hij vindt nu weinig dingen leuker dan lekker Formule 1-coureur spelen.’’