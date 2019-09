Pinguïn legt 2.500 km af van Nieuw-Zeeland naar Australië en moet 8 weken recupereren om weer terug te zwemmen Joeri Vlemings

19 september 2019

08u10

Het leukste van het web Een kleine pinguïn uit Nieuw-Zeeland is in Australië opnieuw losgelaten in de vrije natuur. Het uitgeputte dier werd begin juli gered na een zwemtocht van maar liefst 2.500 km en moest daarvan acht weken lang bekomen. Nu kan de Fjordlandkuifpinguïn - een bedreigde soort - weer terug naar huis zwemmen.

De pinguïn werd op 10 juli gespot bij Kennett River, op 170 km van Melbourne. Het dier was helemaal afgemat en uitgehongerd en had het moeilijk op de rotsen in het ondiepe water. De Melbourne Zoo ving de Fjordlandkuifpinguïn, die de Tasmaanse Zee van Nieuw-Zeeland naar Australië had overgezwommen, op om hem te verzorgen. De zeevogel kreeg voeding toegediend tot hij aangesterkt was en weer zelf kon eten. Dat deed hij gretig: hij at dagelijks 20 tot 25 procent van zijn lichaamsgewicht. Vergelijk het met een mens van 80 kg die elke dag 20 kilo eten naar binnen zou spelen.

Daar stopte de voorbereiding van de pinguïn niet om weer terug naar huis te zwemmen. Hij oefende eerst nog in een groot zwembad van het natuurpark op Phillip Island. Na acht weken was de Fjordlandkuifpinguïn helemaal klaargestoomd. De vetgans werd weer losgelaten in de vrije natuur, met een ingeplante chip. De verzorgers hopen dat de pinguïn Nieuw-Zeeland zal bereiken om daar voor nakomelingen te zorgen.

De Fjordlandkuifpinguïn heeft een beperkt broedgebied - vooral het Nieuw-Zeelandse Zuidereiland en de kleinere eilandjes errond - en staat als kwetsbare soort op de Rode Lijst van de IUCN. In het wild komen er nog amper tussen de 4.000 en 5.600 exemplaren voor. Melbourne ligt normaal gezien niet op hun route, maar de laatste jaren duiken er toch meer Fjordlandkuifpinguïns op in Australië. Dat ligt wel op haalbare afstand voor de soort, maar waarom ze daar nu vaker rondzwemmen dan vroeger, is niet bekend.