Pinguïn-homokoppel wil kuiken adopteren in Deense dierentuin LB

27 september 2018

13u48

Twee mannetjespinguïns met een kinderwens hebben een kuiken proberen adopteren terwijl de ouders van het kuiken het dier even hadden achtergelaten. In de dierentuin in het Deense Odense kwam het daarna tot een gevecht tussen de biologische ouders en het stel mannelijke pinguïns. Om het pleit te beslechten, kreeg het homokoppel een ei dat door de moeder werd verwaarloosd.

De twee mannetjespinguïns meenden wellicht dat het jong door de ouders werd verwaarloosd. Die lieten hun jong achter om even te gaan zwemmen, en het jong werd "gekidnapt", zo stelt pinguïnverzorgster Sandie Munck.

Slechte papa

Die wijst ook op de lakse pedagogische aanpak van de biologische vader. "Ik weet dat de moeder heel zorgzaam is, ze is ook agressief voor mensen die te dicht bij haar jong komen. Ik vermoed dat de moeder haar bad gaan nemen was en dat de vader op het jong moest letten. Toen de vader verdween, moet het mannetjeskoppel gedacht hebben dat het kuiken verwaarloosd werd".

Maar de biologische ouders merkten al gauw dat het mannetjeskoppel er met hun kuiken vandoor was, wat uitmondde in een ruzie die werd gefilmd en op de Facebookpagina van de dierentuin werd gepost (zie onder het artikel). De moeder krijst terwijl ze haar kuiken probeert te grijpen. Uiteindelijk zijn het de verzorgers die het kuiken terug aan de moeder geven.

Troostei

Maar ook het homokoppel werd beloond om zoveel bezorgdheid en ouderlijk instinct. Zij kregen een ei van een vrouwtjespinguïn die er zelf niet voor kon zorgen. Twee mannelijke koningspinguïns hebben in de dierentuin van Odense al eerder een ei uitgebroed.

In 2004 schopte het homo-pinguïnkoppel Roy en Silo het tot de pagina's van The New York Times met hun relatie die in 1998 begon in de dierentuin in Central Park. De mannetjespinguïns vertoonden dezelfde paringsrituelen als heterokoppels en nadat verzorgers opmerkten dat de homo-pinguïns een steen probeerden uit te broeden, kregen ze een baby cadeau. Dat resulteerde in 2005 in het kinderboek 'And Tango Makes Three'.