Piloten filmen vuurwerkshow vanuit cockpit en worden op het matje geroepen RL

05 oktober 2019

02u20

Bron: Clarín, YouTube, Twitter 0 Het leukste van het web Het Zuid-Amerikaanse voetbal zorgt voor vuurwerk binnen en buiten de lijnen. Twee Argentijnse piloten konden het dan ook niet laten om tijdens de landing vanuit de cockpit met hun mobieltjes een vuurwerkshow te filmen. De vliegmaatschappij heeft hen op het matje geroepen.

De piloten hadden de landing ingezet boven Buenos Aires toen zij langs het WK-stadion van de Argentijnse hoofdstad vlogen. Daar wachtten 70.000 voetbalfans op de aftrap van de halve finale van de Copa Libertadores, de belangrijkste bekercompetitie van Zuid-Amerika. De opkomst van de spelers gaat traditiegetrouw gepaard met het afsteken van grote hoeveelheden vuurwerk door zowel de fans als de organisatie. Ook de piloten wilden niets van het spektakel missen, en grepen naar hun mobiel om onderstaand filmpje te maken.

La fiesta monumental desde el cielo! ✈️🐔 pic.twitter.com/g0CUQ5wR1a José Serio(@ JoseSerio) link

De video ging viraal, maar levert de piloten naast vele ‘hits’ nu ook kopzorgen op. Zij moeten nu tekst en uitleg geven bij hun werkgever, de Argentijnse vliegmaatschappij Austral. De maatschappij zal een onderzoek instellen, maar volgens bronnen binnen het bedrijf is het onwaarschijnlijk dat de piloten gestraft zullen worden.

Automatische piloot

Volgens voormalig piloot Rogelio Cirigliano heeft de actie van de piloten de reizigers niet direct in gevaar gebracht, maar hebben ze wel de regels overtreden: “De landing wordt met de automatische piloot uitgevoerd, maar volgens het protocol moeten de piloten wél hun volledige aandacht besteden aan het dashboard in de cockpit".

Op een ander filmpje is vanaf 1 minuut en 15 seconden goed te zien hoe dicht het desbetreffende vliegtuig langs het stadion vliegt.

El Monumental is de thuishaven van de Argentijnse elftal en Zuid-Amerikaans kampioen River Plate. Gelegen op slechts twee kilometer van het stadsvliegveld van Buenos Aires, ligt het stadion praktisch onder de aanvliegroute van de drukste luchthaven van het land. Het vliegveld ontvangt meer dan 10 miljoen passagiers per jaar en verwerkt meer dan 300 vluchten per dag. Het is dan ook heel gewoon dat vliegtuigen op hemelsbreed 400 meter van het stadion vliegen.

Bezorgdheid

Oud-piloot Cirigliano zet dan ook vraagtekens bij het afsteken van vuurwerk bij het stadion: “Als er een dwarswind had gewaaid, had dit in een drama kunnen eindigen". Volgens Cirigliano zijn er twee oplossingen: “Of er mogen geen landingen meer plaatsvinden als vuurwerk wordt afgestoken, of het moet de club verboden worden nog vuurwerk af te steken".

De Argentijnse luchtvaartautoriteit heeft nog geen mededeling gedaan over eventuele aanpassing van de regels. De fans van River Plate zitten daar waarschijnlijk niet op te wachten: zij staken zelf ook vuurwerk af, en zagen hun elftal daarna stadsgenoot en aartsrivaal Boca Juniors met 2-0 verslaan.