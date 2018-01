Pijnlijke fout: partijlogo heeft plots middelvinger in plaats van vuist Maarten van Ast - Matthias Van den Bossche

24 januari 2018

12u49 0 Het leukste van het web Zó hadden plaatselijke partij-afdelingen van de Nederlandse sociaal-democratische PvdA hun advertentie in de lokale krant Meppeler Courant niet voor zich gezien. In plaats van het partijlogo met daarin de gebruikelijke vuist, stond er plots een logo met daarin een middelvinger afgedrukt. Opzet, vermoedt de oppositiepartij.

De PvdA-fracties uit de noordoostelijke provincie Drenthe plaatsten de advertentie in het kader van de komende Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen. 'De campagne GR 2018 gaat van start!', staat er te lezen. Maar naast de uitnodiging voor een 'feestelijke en inspirerende bijeenkomst' staat een PvdA-logo met daarin een grote middelvinger.



Een foto van de krant werd op Facebook gezet door de fractievoorzitter van de extreem-linkse SP (vergelijkbaar met de Belgische PVDA, red.) in Meppel, Xander Topma. "PvdA heeft niet helemaal het goede logo aangeleverd bij de Meppeler Courant. #oeps", schrijft hij erbij.

Je zou bijna denken dat het een rattenstreek van iemand is, van mensen die het expres hebben gedaan Jolida Voetelink, PvdA Meppel

'Rattenstreek'

Jolida Voetelink, voorzitter van de PvdA-afdeling in Meppel, kan er niet om lachen. "Dit heeft de Meppeler Courant gedaan. Ik heb het goede logo opgestuurd en om mij onverklaarbare redenen is het verkeerde logo erbij gezet. Zij geven zelf toe dat het hun schuld is", zegt ze tegen Dagblad van het Noorden.

Voetelink neemt het niet lichtvoetig op: "Op Twitter gaan de mensen helemaal los op ons. Je zou bijna denken dat het een rattenstreek van iemand is, van mensen die het expres hebben gedaan. Ik ben in gesprek met de Meppeler over hoe dit kan, zij zoeken het nog uit."

De Meppeler Courant kon vanochtend nog niet reageren.

Bij de Nederlandse parlementsverkiezingen van maart 2017 werd de PvdA haast weggevaagd. De toenmalige regeringspartij ging van 38 naar negen zetels.