Phedre (69) sterft aan kanker maar niet voor ze laatste grap uithaalt met man. En die ontdekt het pas vier jaar later Koen Van De Sype

19 januari 2018

07u14

Bron: CTVNews.ca, The Independent 55 Het leukste van het web “Mijn moeder was legendarisch. Ze was erg grappig en had een ondeugend gevoel voor humor.” Dat vertelt de Zuid-Afrikaanse Antonia Nicol en haar vader Nigel mocht het nog een laatste keer aan den lijve ondervinden. Maar liefst vier jaar nadat Phedre Fitton (69) stierf aan eierstokkanker.

Nigel en Phedre waren hun hele leven onafscheidelijk geweest. Ze ontmoetten elkaar toen ze 16 jaar waren en brachten zo veel mogelijk tijd samen door. “Ze waren elkaars beste vrienden. Ze werkten samen, reisden samen en waren altijd bij elkaar in de buurt”, aldus Antonia.

Noodlot

En toen sloeg het noodlot toe. Phedre bleek eierstokkanker te hebben en was niet meer te genezen. Net voor ze overleed in 2013, gaf ze haar man nog een allerlaatste opdracht: zorg goed voor mijn planten in de badkamer. Vastbesloten om de wens van zijn vrouw te vervullen, gaf hij ze regelmatig water en het groen bleef er tot zijn grote trots geweldig uitzien. (lees hieronder verder)

Toen Antonia – die intussen in Londen woont – haar vader een jaar geleden hielp verhuizen naar een rusthuis, viel haar echter iets vreemds op. De planten op de badkamer bleken nep te zijn. “Er was niet veel licht in de badkamer en mijn moeder had de planten vervangen door plastic exemplaren. Niemand wist dat”, vertelt de vrouw, die het verhaal deze week deelde op Twitter nadat iemand haar eraan herinnerde. Daar ging het viraal en het werd al ruim 130.000 keer geliket en bijna 40.000 keer gedeeld.

Hilarisch

“We vonden het allemaal hilarisch”, gaat ze verder “Mijn vader in het bijzonder, die er altijd erg van onder de indruk was geweest dat hij de planten niet naar een andere wereld hielp. Hij dacht wel de hele tijd dat er een lek was in de badkamer, want er lag altijd water op de grond. Ik kon mijn moeder gewoon horen grinniken toen we het ontdekten. Het maakte ons erg gelukkig omdat we opeens allemaal weer over haar praten. En het leek alsof ze weer even bij ons was. En meelachte.”

Nigel geniet van alle aandacht die het verhaal nu krijgt. “Mijn papa heeft me een bericht gestuurd vanuit Johannesburg om te zeggen dat hij er tranen van in zijn ogen kreeg”, klinkt het nog. “Hij hoopt dat het lezen van het verhaal mensen gelukkig maakt. Speciaal voor de foto heeft hij het watergeven van de plastic planten nog eens overgedaan. Dat beeld heb ik ook gedeeld.”

@dannywallace my dad has loved this story being on here so much, he's reenacted watering the ferns 😂😂😂 pic.twitter.com/1NJpoYbpY8 Antonia Nicol(@ Flaminhaystack) link