Peuter staat met mond vol tanden wanneer papa verdwijntruc uithaalt

27 juli 2018

14u02

Bron: KameraOne 0

Ken je de 'What the Fluff'-challenge? Dat is een verdwijntruc waarbij iemand zich verschuilt achter een laken en dan snel wegspringt terwijl het laken valt. De goochelaar lijkt foetsie, terwijl ie natuurlijk gewoon achter een deur of muur zit. Talloze huisdieren werden al beetgenomen, en nu is het de beurt aan deze schattige peuter.

De 14 maanden oude uk reageert zo stomverbaasd dat hij sprakeloos aan de grond genageld staat. Hij kijkt niet eens onder het laken of achter de muur, en blijft zo staan tot papa weer opduikt. Eind goed, al goed! De beelden werden op 21 juli gefilmd in Weston, in de Amerikaanse staat West Virginia.

