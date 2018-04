Pendelpret, maar dan écht: treinbegeleider tovert lach op ieders gezicht ADN

Het leukste van het web Dat de trein nemen niet altijd een vat vol frustratie is, bewijst deze leuke video. Dé ster? Een bijzonder opgewekte treinbegeleider met een heerlijk aanstekelijk enthousiasme.

Er komt al genoeg bagger over de NMBS op Twitter terecht dus bij deze: ZO KAN HET DUS OOK HE MENSEN. Geef deze man een prijs 🙌🏼 @NMBS pic.twitter.com/nMOWvDdVfF Joest 🥀(@ Joestientje) link

“Er komt al genoeg bagger over de NMBS op Twitter terecht, dus bij deze: zo kan het dus ook mensen. Geef deze man een prijs”, schrijft Twitteraar Joest. In de video is te horen hoe de treinbegeleider reizigers hartelijk welkom heet en op onnavolgbare wijze een glimlach op ieders gezicht tovert.

De man is duidelijk niet aan zijn proefstuk toe, want ook andere Twitteraars blijken hem te kennen. “Op de trein richting Essen vanuit Antwerpen-centraal van 17:15 was deze meneer ook al zo opgewekt! Zalig, he made my day”, schrijft iemand. “Oh, die heb ik ook al op mijn trein gehad!! Echt een suuuuuper leuke man”, zegt iemand anders. “Awel da maakt mijn dag ook goed , super gedaan”, laat nog iemand weten.

Ook de NMBS reageerde op de tweet. “Je mag aanschuiven achter alle anderen die onze sympathieke collega al complimentjes bezorgden vandaag. He's on a roll”, reageert een medewerker met een knipoog. Hij laat nog weten dat alle complimentjes hem allemaal netjes worden toegestuurd.