Pendelaars beschermen zich op creatieve wijze tegen coronavirus mvdb

04 maart 2020

19u06 0 Het leukste van het web De angst voor een besmetting met het coronavirus zorgt ervoor dat pendelaars op de Londense metro nogal drastische maatregelen nemen.

De metro in de Britse hoofdstad vervoert op drukke dagen tot vijf miljoen mensen per dag. Door de drukte in de spitsuren is het onvermijdelijk dat passagiers dicht tegen elkaar staan. Op sociale media duiken foto’s op van reizigers met gasmaskers en andere creatieve oplossingen.

Het aantal Covid-19-gevallen in het Verenigd Koninkrijk ligt op 85, waarvan tachtig in Engeland.

(Lees verder onder de foto’s.)

Latest cutting edge Corona virus proof equipment in use on the tube... 😲🤔🤣 https://t.co/MuEZhY1rzN Ⓢⓚⓘⓟⓟⓨ(@ pipebrush) link

Just spotted this geezer on the London Underground, think he’s taking Corona Virus too seriously pic.twitter.com/DSCtsVEjfx ً(@ sorceryspell) link

bro that gas mask is literally so unnecessary pic.twitter.com/iJHj11umcf kim(@ kmicame) link

Op Chinese sociale media ging onderstaande foto viraal. Een passagier van een Chinese metro draagt een mondmasker en neemt geen enkel risico: een doorgesneden waterbidon fungeert als extra bescherming.

Of een pamper dienst kan doen als beschermingsmasker, durven we te betwijfelen. Onderstaande foto is wellicht in Hongkong genomen.

En om af te sluiten: wie zegt dat een oude BH geen tweede leven kan krijgen als mondmasker?