Passagier Lufthansa ziet koffer nog op tarmac staan terwijl vliegtuig vertrekt en kan ogen niet geloven KVDS

01 oktober 2019

20u18 4 Het leukste van het web Een passagier van de Duitse vliegmaatschappij Lufthansa heeft een minder leuke ervaring gehad toen hij van München naar Manchester vloog. Toen zijn vlucht vertrok, zag hij door het raampje dat zijn koffer nog op het tarmac stond. Eenzaam en alleen. Toen hij de crew daar attent op maakte, wilde niemand hem geloven. Daarop wendde hij zich tot Twitter.

“Uhm, @lufthansa, je hebt mijn koffer op het tarmac laten staan”, tweette Karn Rateria, bij een foto van zijn achtergebleven bagage. “Ik heb het aan de crew gemeld en die antwoordde alleen dat alle bagage aan boord is. Ik ZIE mijn koffer STAAN. En we zijn aan het vertrekken zonder. Wat is dit?”

Antwoord

Het duurde niet lang eer er antwoord kwam van de luchtvaartmaatschappij. Maar het was niet het antwoord waarop de man had gehoopt. “Het spijt ons heel erg”, tweette Lufthansa. “Er was een defect aan het bagagesysteem in de luchthaven van Frankfurt. Mijn collega’s doen hun best om de bagage te lokaliseren en zo snel mogelijk na te sturen. Sam.”





Waarop Rateria repliceerde dat het gebeurd was op de luchthaven van München. (lees hieronder verder)

Uhm @lufthansa you’ve left my bag on the tarmac! I told the crew and they just said loading is complete. I can SEE the bag. And we’re taking off without it. What even is this????? pic.twitter.com/6ecd1akfve Karn Rateria(@ KarnRateria) link

Lufthansa liet zich niet meer horen, maar andere Twitteraars wel. En zij kwamen niet meer bij. “Zo dichtbij, maar tegelijk zo ver weg”, maakte iemand zich vrolijk. En iemand anders probeerde het positief te zien en maakte de man erop attent dat hij niet zou hoeven te wachten aan de bagageband op een koffer die niet zou komen.

Het verhaal liep uiteindelijk wel goed af. De man tweette later dat hij zijn koffer terug had. “Bedankt aan iedereen die me een berichtje stuurde om me een hart onder de riem te steken”, klonk het. “Aan iedereen die niet kan stoppen met lachen: ik doe zo meteen mee als ik uitgepakt ben.”

UPDATE - GOT THE BAG!



Thanks to everyone who messaged with support. To the people who laughed, I shall join you once I’m unpacked.



Anyway, happy to be reunited with my it. Hope none of you have to watch your bag being left behind and not be able to do anything about it. pic.twitter.com/u3JK9oD1eg Karn Rateria(@ KarnRateria) link