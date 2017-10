Parijs durft dit 'standje' uit Nederland niet aan Judie Jaspers

Bron: AD.nl 0 Atelier Van Lieshout Het leukste van het web Twee Lego-figuren die het op z'n hondjes doen? Een mens die seks heeft met een dier? Of gewoon een enorme blokkendoos? 'Domestikator', een kunstwerk van Nederlandse kunstenaar Joep van Lieshout, is wat het Louvre betreft voor iets te veel interpretaties vatbaar. Het museum weert daarom het 'seksueel geladen' object.

Het twaalf meter hoge kunstwerk zou vanaf 19 oktober in de Jardin des Tuileries, dat grenst aan het Louvre, te zien zijn als onderdeel van een openbaar kunstprogramma dat georganiseerd wordt door de FIAC-kunstbeurs. "De kans is groot dat het werk verkeerd begrepen wordt door ons traditionele publiek in de Tuileries", schrijft Louvredirecteur Jean-Luc Martinez in een brief aan de Fiac-organisatie, die in handen kwam van Franse krant Le Monde. Daarbij komt dat het beeld zou worden neergezet dichtbij een speelplein voor kinderen.

"Hypocriet"

"Totale hypocrisie", reageert de kunstenaar. Volgens Van Lieshout gaat 'Domestikator' over de hypocrisie van onze maatschappij en hoe de mens de natuurlijke wereld rondom zich naar zijn hand zet. In het Duitse Bochum, waar het bouwwerk al te zien is geweest, kwamen volgens Van Lieshout nota bene veel schoolklassen om het te bekijken. Het zou niet expliciet seksueel bedoeld zijn, maar wel om mensen 'wat te kietelen.' "Kinderen zien er vooral iets grappigs in. En als ze al iets seksueels zien, dan is dat omdat ze oud genoeg zijn om dat op te merken."

"Kunst is iets wat mensen aan het denken moet zetten'', onderstreept Van Lieshout. Musea zouden dat juist moeten stimuleren in plaats van beknotten, vindt hij. "Door het niet te vertonen maken ze de discussie onmogelijk.''

