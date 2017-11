Papegaai Petra kan huiscomputer bedienen (en daar is ze erg trots op) TK

Bron: Daily Mail 1 Screenshot YouTube Het leukste van het web Volgens sommige wetenschappers heeft een papegaai de intelligentie van een kind van drie tot vijf jaar oud. En als we zien wat Petra voor elkaar krijgt, geloven we dat best.

De eigenaars van Petra maken gebruik van Alexa, de spraakassistent van Amazon. In combinatie met Echo, een slimme speaker, kan je zo alles bedienen van je muziekinstallatie tot je smarthomeapparatuur. Vergelijkbaar met Siri van Apple, zeg maar.

Je kan Alexa ook vragen om de lichten aan te steken, en dat heeft Petra intussen helemaal gesnapt. Haar baasje kon op video vastleggen hoe ze 's ochtends vroeg de woorden 'Alexa, lights on' uitspreekt. De lichten gaan effectief branden, en de papegaai reageert met een opgetogen 'okay', die daarna herhaalt wordt door de computer. En aan het gelach te horen, is Petra erg trots op haar prestatie.