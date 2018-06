Papa valt onverwacht binnen bij Youtuber die zich schminkt. Het levert prachtig compliment op HR

29 juni 2018

12u00

Bron: Buzzfeed 3 Het leukste van het web Een Amerikaanse Youtuber die een make-up tutorial aan het opnemen was, kreeg plots onverwacht bezoek van zijn vader. Het compliment dat die hem geeft, ontroert duizenden mensen.

De 18-jarige Andrew Edgerton uit Flagstaff in het noorden van Arizona lanceerde anderhalf jaar geleden zijn eigen Youtube-kanaal. Sindsdien experimenteert hij met het maken van make-upvideo's. "Het is relatief nieuw voor mij", zegt Andrew. Hij publiceerde voorlopig slechts een handvol video's, die in totaal 27.000 keer bekeken werden. Dankzij het onverwachte bezoek van zijn vader komt daar nu verandering in. Toen hij vorige zijn nieuwste tutorial opnam, viel die plots zijn kamer binnen. Hij ving een glimp op van de kunstzinnige oogschaduw die zijn zoon aanbracht, en gaf meteen een prachtig complimentje. "Het ziet er freaking awesome uit", zei hij. Andrew begint daarop te blozen en te giechelen, bedankt zijn vader en zegt dat hij aan het opnemen is. Het filmpje is intussen al bijna zes miljoen keer bekeken en tienduizenden keren gedeeld. Het blijkt veel mensen te raken.

"Ik was onder de indruk," verklaarde zijn vader Glenn later aan Buzzfeed. Hij geeft wel vaker complimentjes over de make-up van zijn zoon. "Hij is altijd heel positief", zegt Andrew. "Als ouder wil je dat je kinderen hun passie nastreven. Bij mijn zoon is dat make-up en ik probeer hem dan ook zoveel mogelijk te steunen." In de reacties op social media loven vele mensen de houding van papa Glenn.

