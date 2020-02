Papa koopt per ongeluk giga dinosaurus voor zoontje, en er moet zelfs een kraan aan te pas komen ADN

Het gebeurt vaker dat mensen online iets kopen en dat het achteraf groter of kleiner uitvalt dan verwacht. Dát moet je deze papa uit Guernsey niet vertellen. Andre Bisson schrok zich een hoedje toen bleek dat de dinosaurus die hij had gekocht voor zijn zoontje zo groot bleek, dat het ding met een kraan in zijn tuin moest getild worden.

De kleine Theo Bisson (4) is een grote fan van dinosaurussen. Noem het gerust een obsessie. Vooral de grote Carnotaurus - die hij zag in de Disneyfilm ‘Dinosaur’ - is zijn favoriet. “Papa, ik wil de grootste Carnotaurus die je ooit al hebt gezien”, smeekte het knaapje - maanden aan een stuk. U vraagt, wij draaien moet vader Andre gedacht hebben. Hij ging online op zoek naar een grote dino voor zijn zoontje en vond uiteindelijk een prachtexemplaar.

Bleek dat het pretpark ‘Tamba Park’, op het naburige Britse eiland Jersey, toevallig een paar dinobeelden te koop aanbood. Zélfs een Carnotaurus, zoals Theo zo graag wou. Online was er enkel een fotootje van de dinosaurus beschikbaar, zonder veel details. Hoe groot zou dat ding zijn? Twee, drie meter lang misschien? Tja, zoonlief had dan ook om een grote dino gevraagd.

Toen de vader onlangs - na de oversteek van zijn aankoop over het water - een foto doorgestuurd kreeg, zag hij hoe de kop van het beest uit de camion kwam piepen. Die dino was precies toch groter dan gedacht. Inderdaad, gevaarte ‘Chaz’ bleek maar liefst 6 meter lang en 2,3 meter hoog. Door een fikse regenbui was de dino bovendien extra zwaar geworden. En dus moest er een kraan aan te pas komen om Chaz in de tuin van de familie Bisson te krijgen.

Komisch

Ondanks dat het dinobeeld een beetje meer plaats zou innemen dan gedacht, was Andre vooral heel blij toen zijn kolos eindelijk arriveerde. “Die dino door de lucht zien zweven was vooral komisch. Dat zie je niet elke dag”, vertelt hij aan Britse media. “Ik was eigenlijk opgelucht dat hij er was en ook blij dat hij niet naar beneden donderde”, zegt hij. “En ik kon vooral niet wachten tot Theo van school naar huis kwam om zijn nieuwe ‘huisdier’ te ontmoeten.”

Die ontmoeting was een schot in de roos. Theo is razend enthousiast over zijn Carnotaurus. Ook Andre – en zelfs zijn vrouw – zijn fan. En wat denken de buren? “Hoewel ze me gek verklaren, vinden ze het ook geweldig”, aldus de papa.