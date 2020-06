Pakjesbezorgster voert hilarische ‘bijkomende instructies’ van tiener nauwkeurig uit Joeri Vlemings

22 juni 2020

15u43

Bron: CNN 0 Het leukste van het web Missie geslaagd voor de besteller én voor de pakjesbezorgster in het Amerikaanse Delaware. Een tiener had bij zijn bestelling een nogal specifieke opdracht geformuleerd in de rubriek ‘bijkomende instructies’. De vrouw die het pakje kwam leveren, voerde ze nog perfect uit ook.



Lynn Staffieri uit Magnolia in Delaware bestelde bij Amazon een nieuw speelpark voor de poezen van het gezin. Maar Staffieri had niet gezien dat haar tienerzoon maanden geleden al iets had ingevuld bij ‘bijkomende instructies’, en dat ook standaard had ingesteld voor alle bestellingen van de Staffieri’s bij Amazon. De opdracht van de dertienjarige zoon Jacob luidde: “Klop driemaal op de deur, schreeuw zo luid je kan ‘abracadabra’ en loop dan vliegensvlug weg.”

“Dat was het eerste dat in mij opkwam en het leek mij wel grappig als iemand dat zou roepen”, verklaart Jacob zijn frats aan CNN. Toen het pakje werd geleverd, was Jacob zijn opmerking allang weer vergeten en zijn moeder wist dus van niks. Het was dan ook schrikken toen het gezin vorige week plots drie keer iemand op de deur hoorde kloppen en daarna luidkeels ‘abracadabra’ hoorde roepen. Moeder en zoon gingen meteen kijken of hun Nest-camera het bijzondere tafereel had opgenomen en lagen in een deuk toen dat inderdaad het geval bleek te zijn.

De video moést natuurlijk wel op Facebook belanden. Hij werd er al meer dan 24.000 keer gedeeld.



