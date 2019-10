Pakjesbezorger doet heerlijke ‘poging’ om te voldoen aan vraag om pakketjes te verstoppen voor manlief ADN

15 oktober 2019

11u10

Bron: ABC News 4 Het leukste van het web Een Facebookpost van een vrouw uit Texas zorgt voor veel gegiechel op het internet. De Amerikaanse deelde hoe de pakjesbezorger op een humoristische manier zijn best had gedaan om te luisteren naar de geestige boodschap op haar deurmat: verstop pakketjes alstublieft voor man. “Oh mijn god, kijk! De UPS-man heeft het echt onder de mat verstopt”, lacht Ebony Freeman. Dat haar pakje – een mat - nogal groot uitvalt, tja, dat maakt het alleen maar grappiger.

De post van Ebony van vorige week is intussen al meer dan 47.000 keer gedeeld. Uit de reacties blijkt dat velen de humor van de pakjesbezorger kunnen smaken. “Toen ik thuiskwam, moest ik ook meteen lachen”, vertelt Ebony aan Good Morning America. “Het eerste wat ik deed was een foto sturen naar mijn vriendin Amanda, die me de mat als cadeautje had gegeven. En toen zette ik het ook op Facebook. Ik had geen idee dat het zoveel aandacht zou krijgen.”

De Amerikaanse legt nog uit dat haar man Mike eigenlijk helemaal niet boos wordt over haar online shopgedrag. “Ja, er komt nagenoeg elke dag wel een pakje van Amazon, maar hij vindt het vooral grappig”, knipoogt ze. Ze laat zich ook nog ontvallen dat er voor de kerstperiode opnieuw een opvallende deurmat voor haar deur zal liggen. Eentje die ‘Here Comes Amazon’ zingt op de tonen van het kerstliedje ‘Here Comes Santa Claus’. Matten genoeg daar ten huize Freeman.