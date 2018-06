Paarse zetels, roos behangpapier en talloze souvenirs: kijk binnen in deze schattige Hello Kitty-trein lg

28 juni 2018

12u36

Bron: KameraOne 1

In Japan is deze gloednieuwe trein in Hello Kitty-thema ingehuldigd. De buitenkant, de muren, de hoofdsteunen van de zetels en de tapijten staan volledig in het teken van het populaire Japanse stripfiguurtje. In een van de wagons staat zelfs een levensechte Hello Kitty-pop, zodat fans met hun favoriete stripfiguur kunnen poseren. In de eerste rijtuig van de trein worden ook talloze souvenirs aangeboden. De op maat gemaakte trein start 30 juni aan een rit van drie maanden tussen de westerse steden Osaka en Fukuoka.