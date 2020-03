P(l)akkende beelden: Waar ducttape al niet goed voor is (video)

Het leukste van het web

Antwoorden geven op vragen die niemand zich stelt, de Russische influencers hebben er stilaan hun handelsmerk van gemaakt . Vandaag is het de beurt aan een zekere Evgeny Chebotarev, die in de naam van de wetenschap wel eens wilde uittesten of je jezelf a) met ducttape aan de buitenzijde van een sportwagen kunt vastkleven, en b) of die tape ook stevig genoeg is om je aan 140 km/u voor een gewisse dood te behoeden. En dat alles voor een paar virtuele duimpjes...