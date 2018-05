Overvallers denken slim langs achterdeur te vluchten, maar deze ontvangst hadden ze niet verwacht sam

14 mei 2018

14u17

Bron: Seattle Police Department 0 Het leukste van het web In het Amerikaanse Seattle werden half maart enkele criminelen op hilarische wijze op heterdaad betrapt tijdens een overval op een Costco-winkel.

Agenten kwamen ter plaatse na een oproep, waarna ze een verdachte in een auto wagen aantroffen bij een nooduitgang. Ze parkeerden hun dienstwagen achter de vermoedelijke vluchtwagen en ondervroegen de bestuurster. Terwijl ze dat deden, hoorden ze hoe iemand aan de binnenkant de deur probeerde te openen.

"Wacht gewoon tot hij buitenkomt", zegt een van de agenten in de video. "Hij komt gewoon naar buiten gelopen met zijn laptop." Agenten nemen zo kalm hun positie in aan de uitgang, waarna inderdaad twee stomverbaasde dieven verschijnen met gestolen goederen. Het ging om gestolen computers en stofzuigers met een waarde van ongeveer 2.200 dollar (1.835 euro).

De betrokkenen, een 30-jarige man, een 21-jarige vrouw en de 18-jarige bestuurster, worden ook verdacht van gelijkaardige diefstallen in een andere winkel van de keten.

