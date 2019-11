Oudste echtpaar ter wereld is samen 211 jaar jv

08 november 2019

21u56

Bron: CNN 0 Het leukste van het web John en Charlotte Henderson uit Texas zullen op 15 december 80 jaar getrouwd zijn. Dat is op zich al straf, maar ze zijn op dit moment ook het oudste koppel ter wereld. John is 106, Charlotte 105. Het levert hen een plekje op in het Guinness Book of World Records.

Ze leerden elkaar kennen op de universiteit van Texas in 1934. Charlotte studeerde er om later zelf les te kunnen geven, John zat in het footballteam. Het was koekenbak en in 1939 trouwden ze. De hotelkamer op hun huwelijksreis kostte 7 dollar.

John Henderson is ook nog eens de oudste nog levende voormalige footballspeler van Texas. Hij ging de afgelopen 84 jaar minstens één keer per seizoen naar een match kijken. Hij traint nog elke dag, wat hem in vorm houdt. Net als zijn echtgenote, die eveneens nog kerngezond is.

Tien jaar terug trokken ze samen in een soort van serviceflat verbonden aan de vereniging van oud-leerlingen van de universiteit van Texas.

Dé vraag: hoe word je zo oud en blijf je gelukkig getrouwd? John weet het: “Leef met mate en wees lief voor je vrouw”.