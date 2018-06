Oudjes in Sint-Jozef worden WK-gek met De Kampioenen BHT

08 juni 2018

De Rode Duivels-gekte slaat toe in het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Brugge. Daar hebben de bewoners de begingeneriek van FC De Kampioenen nagespeeld. Het zorgt voor een hilarisch en leuk filmpje. Dat is de voorbode van veel voetbalplezier in het woonzorgcentrum. "We dompelen ons rusthuis in de driekleur", zegt Jonas Grootaerd van Sint-Jozef. "Op de dagen dat de Belgen spelen, passen we ons menu een beetje aan. Tegen de Engelsen voorzien we bijvoorbeeld een Engels ontbijt. Tijdens de eerste match van de Duivels tegen Panama zetten we een groot scherm. Er is ook een schietcompetitie tussen de bewoners en het personeel." Waar de bewoners nog het meest naar uitkijken is een eigen FC De Kampioenen-aflevering. Want ze hebben niet alleen de begingeneriek nagespeeld. De première van die aflevering is er op vrijdag 15 juni om 15 uur.