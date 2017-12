Ouders vertelden aan hun kinderen wat ze zeker nooit cadeau zouden krijgen. Vijf jaar later openen ze dit pak Karen Van Eyken

10u24

Bron: Love What Matters De kinderen kunnen hun ogen nauwelijks geloven Meer dan 5 jaar al zijn de drie kinderen van dit Amerikaanse gezin erop aan het wachten. Het is een geschenk waarvan ze dachten dat ze het nooit meer zouden krijgen. De verrassing is dan ook des te groter wanneer ze zien wat er in dit pak zit. De onderstaande VIDEO spreekt boekdelen.

"Onze drie kinderen wilden al heel lang een hond - al minstens 5 jaar", schreef de moeder op de Facebookpagina van 'Love What Matters'. "De twee oudste kinderen hebben een paar jaar geleden zelfs een Power Point presentatie gemaakt waarin ze de voordelen van een huisdier opsomden. Mijn man en ik vertelden hen dat het er nooit zou van komen. In aanloop naar elke verjaardag of kerstdag vroegen ze om een hond maar nu hadden ze het zo goed als opgegeven", legde de vrouw uit.

"Dus besloten we om hen deze kerst een puppy te schenken. Zoals je kan zien, waren ze ongelofelijk verrast en lieten ze hun emoties de vrije loop."