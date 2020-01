Ouders nemen internetmodem mee op reis in plaats van “ondankbare kinderen” IB

17 januari 2020

00u13

Het Australische ouderpaar Cassie en Chris Langan heeft in plaats van hun 'ondankbare' kinderen hun internetmodem, naar eigen zeggen "hun meest overwerkte familielid" meegenomen op dagtrip.

Het koppel had naar eigen zeggen “een fantastische dag” in Warrnambool, een mooie kuststad aan de Great Ocean Road in Victoria. “We vroegen onze kinderen of ze zin hadden in een dagje in Warrnambool en we kregen het volgende antwoord: ‘dat is zo saai, we willen niet gaan’”, vertelt Cassie op Facebook. “Daarop besloten Chris en ik om in plaats van onze drie ondankbare kinderen het meest overwerkte lid van onze familie – ons internetmodem – mee te nemen voor een leuk dagje uit.”

“Modem had een fantastische rustdag en werd eindelijk eens niet constant door de kinderen gebruikt. Ook was het fijn om eens te ontsnappen aan het constante geruzie. Evan vond het echter niet leuk dat we het modem mee naar buiten zouden nemen.”

De moeder deelt vervolgens foto’s waarop het koppel samen met het modem op het strand ligt, naar een kermis gaat en ’s avonds lekker uit eten gaat.

Positieve reacties

De stunt werd duidelijk geapprecieerd op sociale media, waarbij de post al gauw meer dan 80.000 likes en 36.000 shares behaalde. Duizenden mensen gaven commentaar op de actie. “Het sprookje van de moderne familie. In beelden. Heerlijk", schreef iemand. Iemand anders herkende het. “Ik deed dat ook wel eens. Dan nam ik hem mee naar m’n werk. Dat konden ze écht niet hebben…” “Ik weet zeker dat de kinderen wilden dat ze met jullie waren meegegaan”, schrijft weer iemand anders. Een vrouw vraagt zich af wat er zou gebeuren “als ze de stunt zou uithalen met papa wanneer hij vervelend is...”

Hoe de kinderen van het koppel uiteindelijk hun internetloze dag hebben doorgebracht, is niet duidelijk.