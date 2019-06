Oud-gevangene stuurt politie een bloemetje: “Service was zeker vijf sterren, wil alleen niet meer terugkomen” IB

13 juni 2019

03u09

Bron: ANP 0 Het leukste van het web Een voormalige gevangene heeft zijn gastheer bedankt met een bloemetje. De politie in Den Helder meldt op Facebook dat ze de actie van de voormalige arrestant kan waarderen.

Het bloemetje staat op een foto die de politie heeft geplaatst met daarbij een kaartje. "Bedankt voor de goede service, zeker 5 sterren! Ik wil alleen niet meer terugkomen. Groet B.", zo valt te lezen.

"Beste B, bedankt voor je attente presentje", is de reactie van de politie. "We zullen je waardering doorgeven aan de desbetreffende collega's. We hopen je (niet) nog eens terug te zien. Met vriendelijke groet, politie Den Helder."