Orgy, Fucking, Pussy en andere steden krijgen abonnement Pornhub JL - MVDB

29 maart 2018

12u03 0 Het leukste van het web De 1 aprilvissen beginnen op te duiken en daar pikt Pornhub, de grootste pornosite ter wereld, graag een graantje van mee. I nwoners van dorpen of steden met een expliciete naam krijgen een gratis Premium-abonnement, luidt het in een filmpje op YouTube.

Met de stunt wil de website meer bezoekers lokken en inwoners van een dorp of stad met een dubbelzinnige naam, een hart onder de riem steken. De namen van die steden of dorpen vallen nu onder de ‘Official Pornhub Premium Place’.

Onder meer de steden La Vagina, Orgy, Pussy, Climax en Condom staan op de lijst. Het Oostenrijkse dorp Fucking overweegt een naamsverandering omdat het plaatsbord te vaak wordt gestolen. Dichter bij huis is er het plaatsje Rectum in Nederland, Titz in Duitsland en Pissy in Frankrijk. Vooralsnog is het dorp Beffe (provincie Luxemburg) in de Ardennen nog geen Premium Place.

Wie vindt dat zijn gemeente of stad ook thuis hoort in de lijst kan een suggestie doen op Instagram of Twitter met de hashtag #PremiumPlaces.

