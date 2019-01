Order! Dit is de schreeuwende voorzitter van het Britse Lagerhuis

Tim Niemantsverdriet

17 januari 2019

18u21

Bron: AD 0 Het leukste van het web Je haat hem of je houdt van hem. In Groot-Brittannië is er geen middenweg als het gaat om schreeuwende John Bercow (55), voorzitter van het Britse Lagerhuis. De Khadija Arib van Engeland grijpt steeds meer de hoofdrol in de brexit-soap.

Zijn kat luistert naar de naam ‘Order’. En geeft John Bercow zo een fijne mogelijkheid ook thuis zijn schreeuwtechnieken te oefenen. Breed is het pallet aan orde-oproepen waar de Speaker van het House of Commons over beschikt. Zacht en vriendelijk, met dat typische, deftige Britse accent. Als een strenge, rechtvaardige schoolmeester. Of ronduit tierend, ondertussen rood aanlopend.

Hij is klein van stuk (1,68 meter), maar heeft een mond voor twee. In het kippenhok dat het Britse Lagerhuis vaak is, moet je wel een sterke ruggengraat hebben om als voorzitter overeind te blijven. Bercow doet dat inmiddels al bijna tien jaar, vaak met een dosis (lompe) humor, soms lachwekkend overdreven, tot hij zichzelf schor heeft geschreeuwd. In Engeland is hij uitgegroeid tot een beroemdheid, van wie talloze (compilatie)filmpjes op YouTube circuleren.

Het zal vermoedelijk een van zijn laatste controverses zijn. Steeds luider worden de berichten dat hij komende zomer na tien jaar zijn ambt als voorzitter neerlegt. Een rapport waarin de top van het parlement wordt beschuldigd van het negeren van een pestcultuur binnen het eigen nest zou een grote rol spelen in die keuze. Alleen zijn kat zal vanaf dan nog luisteren, wanneer hij ‘Order’ roept.