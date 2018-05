Op zolder gevonden Chinese vaas die Franse familie "niet zo mooi vond" onder de hamer voor half miljoen euro IB

23 mei 2018

03u49

Bron: The Guardian

Een Chinese vaas die in een schoenendoos op een Franse zolder ontdekt werd, wordt volgende maand door veilinghuis Sotheby geveild. Verwacht wordt dat de antieke vaas meer dan vijfhonderdduizend euro opbrengt.

Volgens experts is de porseleinen vaas gemaakt voor de achttiende-eeuwse keizer Qianlong van de Qing-dynastie, de laatste dynastie die China gekend heeft. De startprijs voor de vaas, die op 12 juni geveild wordt, is 500.000 euro.

De Franse eigenaar vond de vaas op zolder tussen verschillende andere ‘chinoiserie’. "We vonden het niet echt een mooie vaas en mijn grootouders ook niet”, zegt de huidige eigenaar, die anoniem wil blijven. Op de porseleinen vaas staat een idyllisch landschap met herten en kraanvogels afgebeeld. "Deze vaas is de enige ter wereld met zo’n hoge mate van detail", zegt Olivier Valmier, Azië-expert van veilinghuis Sotheby’s. "Dit is een groots kunstwerk."

Een gelijkaardige vaas is te bezichtigen in het Guimet museum van Aziatische kunst in Parijs.