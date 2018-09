Op vakantie in huisje van chocolade? Het kan binnenkort in Parijs Tom Tates

20 september 2018

13u48

Chocoladeliefhebbers opgelet! Het is binnenkort mogelijk om de nacht door te brengen in een vakantieverblijf dat grotendeels is gemaakt van chocola. De chocochalet, waarin circa 1500 kilo chocolade in is verwerkt, is volgens de maker ideaal voor een 'heerlijk decadente en bovenal erg smakelijke' korte vakantie.

De eetbare hut staat in een glazen overkapping in L’Orangerie Ephémère in de tuinen van Cité de la Céramique in Parijs. Airconditioning zorgt ervoor dat het zoete, 18 vierkante meter grote verblijf niet smelt. Liefhebbers die er willen slapen moeten snel zijn, want er zijn slechts twee overnachtingen beschikbaar: op 5 en 6 oktober en alleen te reserveren via Booking.com. Prijs voor een nachtje: 50 euro.

Het huisje is bedacht en gemaakt door de wereldberoemde Franse chocolatier Jean-Luc Decluzeau die in het verleden ook al een eetbaar schaalmodel van de Eiffeltoren maakte. Het is niet de bedoeling dat hongerige gasten zich te buiten gaan aan het interieur en de buitenkant van het chocoladechalet dat plaats biedt aan vier personen. Aanraken mag, maar opeten liever niet. Decluzeau stelt dat bijna alles van chocolade is gemaakt: het dak, de muren, de open haard, kledingkast, dressoir, keuken, klok, boeken, haard, kopjes, bestek en kandelaars op tafel. ,,Oftewel een opeenstapeling van zoete verleidingen.''

Een badkamer is er niet. Dat heeft te maken met de hoge watertemperatuur waardoor de chocolade zou gaan smelten. ,,We willen het wel netjes houden, het moet geen kliederboel worden'', vertelt Decluzeau aan Franse media. Hoewel het niet de bedoeling is dat liefhebbers aan de haal gaan met de de bungalow, worden ze wel getrakteerd op chocolade. ,,Tijdens het verblijf zullen overal schalen met chocolade in het huisje staan. En gasten kunnen ook nog meedoen aan een chocoladeworkshop. Het huis is vooral om van te watertanden en voor de betere Willy Wonka-ervaring. Dat kan buiten overigens ook, want er zijn ook nog een vijver, haardhoutopslag en bloembed van chocolade.'

Nadat de laatste gasten het huisje hebben verlaten, zal de hut worden afgebroken en herbouwd in het Parijse chocolademuseum Choco Story. Het hutje was vanochtend al niet meer te vinden op Booking.com dat meebetaalde aan de bouw.