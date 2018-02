Op een dag vind je de liefde van je leven in de supermarkt: Nederlandse stunt met roos winkelmandje moet single shopper aan date helpen Elja van der Laan

Bron: AD.nl Bij supermarkt Jumbo Polanen in het Nederlandse Woerden kunnen single shoppers vanaf vandaag op zoek gaan naar een nieuwe liefde tussen de boodschappen. Singles kunnen door middel van een roos winkelmandje hun vrijgezelle status weergeven.

Het is niet de eerste keer dat de supermarkt deze actie houdt. Bedrijfsleider Jurgen Langerak over de actie: "Vorig jaar hebben we deze mandjes ook al gebruikt. De actie was zo 'succesvol' dat we dit jaar nieuwe mandjes moesten bestellen. Uiteraard is het een actie met een knipoog, maar mensen gingen vorig jaar wel anders door de winkel lopen als ze een roos mandje vast hadden."

Medewerker Joost weet nog te vertellen dat men soms ook wel ongemerkt een mandje pakte. Dat leverde gelukkig alleen maar lachende reacties op.

Een opvallend, maar leuk idee? Of toch geen fan?