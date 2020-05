Oostenrijker showt gekste fietsstunts vanuit zijn kot Martijn Tel

06 mei 2020

21u41

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web Wat doe je als je het huis niet uit mag, maar wel een enorme passie hebt voor je sport? Deze Oostenrijkse trialrijder besloot zijn sport naar huis te brengen en de gekste stunts uit te voeren.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Mountainbiker Fabio Wibmer (24) was het na enkele dagen zonder zijn favoriete sport al helemaal zat. Hij besloot om de verveling van de lockdown tegen te gaan en leuke trucs in zijn huis uit te voeren. Het resulteerde in een prachtige video. Dat klusje werd trouwens zeker niet in een dag geklaard: vier weken deden de Oostenrijker en zijn huisgenoten erover om alle spectaculaire stunts te filmen en te monteren.

600 pogingen

Fabio vertelt: “Omdat we de video alleen in het huis en in de achtertuin konden schieten, moest alles nauwkeurig worden gepland en uitgeprobeerd. Voor sommige trucs hebben we meer dan 600 pogingen gedaan, voordat het lukte.”



En waarom hij zoveel moeite heeft gedaan hiervoor? “We wisten dat we een tijdje binnen zouden moeten blijven. Toch wilden we samen iets creëren waardoor mensen hun gedachten even kunnen verzetten. En ook al is het maar voor vijf minuten, om een lach op hun gezicht te toveren.”