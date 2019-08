Oostenrijker neemt ijsbad van 2 uur, 8 minuten en verbetert wereldrecord mvdb

10 augustus 2019

21u33

Bron: DPA 0 Het leukste van het web Een Oostenrijker heeft deze namiddag in Wenen het wereldrecord ‘Longest Duration Full Body Contact With Ice’, zeg maar ijsbaden, scherper gesteld. Josef Köberl stond tot aan de schouders in een verticaal bad vol ijsblokjes en ijswater. Het lukte hem om twee uur , acht minuten en 47 seconden in de badkuip door te brengen.

De geslaagde wereldrecordpoging vond plaats voor het grootste treinstation van de Oostenrijkse hoofdstad. De man verklaarde achteraf dat hij met gemak nog wat langer had kunnen blijven zitten.“Ik had niet dat gedacht dat het zo goed zou gaan. Ik voel me kiplekker. Alles is oké.”



De man doet zo beter dan de Chinees Songhaou Jin die 1 uur, 53 minuten en 10 seconden in een ijsbad doorbracht. De Nederlander Wim Hof had daarvoor het wereldrecord in handen. Hij beheerste verschillende ademhalingstechnieken en kon zo 1 uur en 52 minuten ijsbaden.



Köberl is niet aan zijn proefstuk toe. In 2014 zwom hij als eerste Oostenrijker de zogenoemde Ice Mile, een zwemafstand van 1,6 kilometer bij water van amper twee graden.